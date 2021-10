Oglądając "Ktoś jest w twoim domu" poczujecie się jak podczas seansu postslashera. Najntisowy styl pojawia się tu tak w strukturze narracyjnej, jak w poetyce. Najdosadniej widać to już w pierwszej scenie, która jest prologiem rodem z "Krzyku". Nie dajcie się mu jednak zwieść. Szybko zorientujecie się bowiem, że Patrick Brice tłumaczy znaną nam konwencję na dzisiejszy język, korzystając z nowoczesnej retoryki podgatunku. Klisze nie posiadają co prawda samoświadomości, ale są obdarzone współczesną wrażliwością. Dlatego bohaterowie nie raz rzucają hasłami mogącymi znaleźć się w katalogu promującym polityczną poprawność.



Narracja podąża za grupą licealnych wyrzutków. Mamy tu osobę niebinarną, sportowca homoseksualistę, czy typowego outsidera. W latach 80. któreś z nich mogłoby być mordercą w "Uśpionym obozie", czy ofiarą żartu popularniejszych rówieśników w "Balu maturalnym". Każda z należących do paczki dziewczyn sprawdziłaby się natomiast w roli final girl. Ale spokojnie. Twórcy prowadzą swoją opowieść w taki sposób, że od razu wiadomo, która z nich na koniec pokona mordercę. Ten aspekt podgatunku został zachowany. Co innego jeśli chodzi o ofiary. W slasherach młodzież ginęła za rozwiązłość. To się z czasem zmieniało i w "Ktoś jest w twoim domu" zabójca atakuje nożem za sekrety.