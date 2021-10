Uwaga! Tekst zawiera spoilery na temat tego, kto zabija kobiety w serialu "Kasztanowy ludzik".



"Kasztanowy ludzik" to zdecydowanie najpopularniejszy kryminał ostatnich tygodni na platformie Netflix. Wyprodukowana w Danii adaptacja powieści Sorena Sveistrupa opowiada o serii morderstw popełnianych na kobietach przez nieznanego sprawcę, który na miejscu pozostawia figurki zrobione z kasztanów. Przez cały czas trwania serialu aż do finałowego odcinka zastawiamy się nad pytaniem: "Kto zabija matki dzieci z problematycznych domów i dlaczego?". "Kasztanowy ludzik" wyjaśnia to na koniec z dosyć dużą wprawą i bez przełamywania wewnętrznej logiki opowieści, ale po obejrzeniu części lub całości produkcji warto mimo wszystko uporządkować sobie kilka najistotniejszych kwestii.