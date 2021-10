Nie twierdzę oczywiście, że "Mroczne widmo", "Atak klonów" i "Zemsta Sithów" to idealna trylogia. Nie uważam nawet, by była lepsza od tej oryginalnej. Da się tutaj zauważyć wyraźne problemy z reżyserią i dbałością o aktorów ze strony George'a Lucasa. Wybór Jake'a Lloyda na młodego Anakina Skywalkera nie był zbyt udany (co oczywiście nie tłumaczy nienawiści, która się na aktora wylała), a i Hayden Christensen szału nie zrobił. Zresztą pójście całkowicie w green screeny też nie pomagało. Aktorzy, wciąż jeszcze do tego nieprzyzwyczajeni, mieli problem by realistycznie oddać wejście w niesamowity świat "Gwiezdnych wojen". Wbrew pozorom to ten element bardziej wpływa na pewną "sztuczność" prequeli niż momentami nieco drewniane dialogi.