"Dziewczyny z Dubaju" - awantura trwa. Doda i Stępień wytaczają ciężkie działa

Ostatecznie wyszło na to, że żadna z nich nie ma wpływu na ostateczny kształt filmu, wobec czego umywają ręce od artystycznej odpowiedzialności - i nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę jak wiele zależy od decyzji podjętych w trakcie pracy nad montażem. Co ważne, ze opinią twórczyń zgadzają się również przedstawiciele dystrybutora i inne osoby zaangażowane. Tymczasem Stępień przekonuje: "Przestańcie Państwo ślepo prowadzić się tanim medialnym zagrywkom celebrytów. Film jest już w pełni ukończony i zabezpieczony do dystrybucji polskiej i międzynarodowej. Jestem producentem tego filmu i nie pozwolę, aby w ciszy, bez mojej wiedzy, za moimi plecami - bo tak to wyglądało - ingerować w film. Informacje, jakimi te panie żonglują na pokaz medialny, są upozorowane pod publikę".