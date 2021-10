Co więcej, w reakcji na czynniki zewnętrzne, np. sytuację w której znajduje się osoba cierpiąca na DID, do głosu dochodzą konkretne osobowości. Jak opisują to pacjenci, w momencie w którym nowa osobowość przejmuje kontrolę nad ciałem, musi zorientować się gdzie jest i co robi, bo nie pamięta niczego co robiła osobowość, która jeszcze przed chwilą kontrolowała zachowanie chorego.