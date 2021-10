"Squid Game": teorie fanów. Kim jest syn starca i Lider?

Według jednej z teorii główny bohater jest synem starca. Wiemy, że "twórca" gry obserwował dłużnika właściwie od początku. Gdy Gi-hun wychodzi z rozgrywki po pierwszej turze, przypadkowo spotyka staruszka przed sklepem spożywczym - to oczywiste, że starszy człowiek musiał go obserwować, mieć na oku. Obserwuje też bohatera w momencie, gdy ten informuje jednego ze strażników, iż nie może pić zwykłego mleka - podobno nie trawił w dzieciństwie. Il-nam mówi później, że może się założyć, iż jako dziecko często dostawał lanie. Gdy zaskoczony Gi-hun odpowiada pytaniem: "skąd wiedziałeś?", słyszy w odpowiedzi, że syn Il-nama był "taki jak on".



Z kolei gdy w szóstym epizodzie Il-nam wędruje po arenie do gry, zaprojektowanej na wzór dzielnicy, w której staruszek mieszkał za młodu, wspomina: "kiedy byłem dzieckiem, mieszkałem dokładnie w takiej okolicy". Gi-hun odpowiada, że on również, mówiąc: "nasza alejka wyglądała bardzo podobnie". Dalej: gdy Gi-hun próbuje dostać się na konto bankowe matki, używa swojej daty urodzenia jako PIN-u: jest to 0426 (a zatem - 26 kwietnia). Później Il-nam pyta, czy "to już 24, bo zbliżają się urodziny jego syna". Nie podaje dokładnej daty, ale dla niektórych sugestia jest dość wyraźna. Podobnie jak ostatni i pierwszy numer wśród graczy - wielu fanów jest zdania, że Il-nam zamierzał "przekazać" grę Gi-hunowi przed śmiercią.