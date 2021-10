Kolejne tytuły można by wymieniać jeszcze długo. Lista obejmująca tylko i wyłącznie japońskie komiksy i animacje poświęcone tematyce hazardu wymagałaby co najmniej kilkunastu pozycji. Gdy dołożymy do tego inne elementy fabularne obecne w "Squid Game", to takie zestawienie mang i anime musiałoby się rozrosnąć do kilkudziesięciu tytułów, by faktycznie objąć wszystkie najważniejsze dzieła. Nie widzę jednak sensu w zbyt nadgorliwym podejściu do tematu. Fani serialu Netfliksa i tak będą mieli po jego skończeniu co dalej oglądać, czytać oraz w co grać.