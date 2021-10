Wampiry mają to do siebie, że da się je bez większych problemów osadzić w bardzo wielu różnorakich gatunkach. Od komedii przez sci-fi i thrillery, aż po klasyczny horror czy nawet głęboko poruszający dramat. Netflix wziął to sobie do serca, czego efektem jest niemiecki film "Krwawe niebo". Produkcja trafiła do biblioteki platformy w lipcu bieżącego roku i zaskoczyła wielu widzów swoim wysokim poziomem, choć przecież sam pomysł na ten sensacyjny thriller brzmi niesamowicie absurdalnie.



Główną bohaterką "Krwawego nieba" jest cierpiąca na wampiryczną chorobę kobieta, która wraz z synem podróżuje samolotem porwanym przez terrorystów. Gdy ci otwarcie grożą życiu jej dziecka Nadja postanawia wyzwolić wstrzymywaną od dawna krwiożerczą naturę i wydaje wojnę porywaczom. Rozpoczyna się brutalna jatka z mocnym wątkiem rodzicielskim w tle. Dzięki czemu "Krwawe niebo" to nie tylko sensacja, ale też opowieść o miłości łączącej matkę z dzieckiem.