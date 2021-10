Wciąż dużo mówi się o tym, jaki Netflix jest drogi. Potencjalni klienci serwisu co i rusz rozmawiają ze sobą na różnych forach i szukają obcych osób, z którymi mogliby współdzielić konto, żeby samemu nie płacić pełnej kwoty. Potem czytam historie, jak to grupa wykiwała takiego jelenia, co za dostęp do Netfliksa płacił, a od reszty zbierał po kilkanaście złotych. To znaczy "zbierał" to za dużo powiedziane, bo jedynie chciał, a inni uznali, że teraz to oni czegoś chcą - oglądać za darmo. Ja z kolei nie chcę oceniać takiego sposobu na konsumowanie rozrywki, ale przyznam, że go nie rozumiem. Jasne, że to nie ten, co jest oszukany, jest winny, jednak nie można mieć takiego zaufania do znalezionych w internecie osób po wrzuceniu posta na jakąś grupkę na Facebooku. Cóż, widoczne prawdziwe rozczarowania jeszcze przed wami, więc cieszcie się życiem.