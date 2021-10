Te rozpaczliwe próby znalezienia czegoś, co da się zrozumieć i łatwo wyjaśnić, są o tyle zabawne, że w gruncie rzeczy nie obchodzą one ani słuchaczy, ani uczestniczących tak licznie na koncercie, ani nawet samego Maty, który, pomijając kilka numerów, nagrał płytę o tym, że fajnie jest być młodym chłopakiem bez zobowiązań i z sukcesami, a jednocześnie trudno jest być młodym chłopakiem z tych samych powodów.



Mata trafił w gusta, wykorzystał popularność, jaką przyniosła mu kontrowersja związana z tym, że dzieciaki z dobrych domów również miewają problemy. Jeśli dla Żulczyka to w połączeniu z popularnością, którą od roku udaje się Macie utrzymywać, świadczy o tym, że to właśnie jest "głos pokolenia", to bardzo, bardzo nisko zawiesił poprzeczkę. Zwłaszcza że dzisiaj, gdy serwisy streamingowe pozwalają, aby każdy w muzyce znalazł sobie własne ukojenie, to jest po prostu nieprawdziwe. Młodzi, ani nawet starzy czy totalnie średni, nie mówią jednym głosem. Ba, nie mówią nawet dwoma czy trzema głosami. Są ich tysiące, bo tylu młodych i szalenie zdolnych tworzy i trafiają do ludzi o mniej, powiedzmy delikatnie, uśrednionych gustach.



Mata to zresztą niejedyny młody, który padł ofiarą próby stłamszenia go do roli "głosu pokolenia". Pamiętacie Gretę Thunberg? Młoda dziewczyna miała mówić w imieniu wszystkich młodych, którzy oburzeni nieczułością na losy planety starszego pokolenia, mieli wystąpić i zmieniać świat. O młodej szwedzkiej działaczce mówiło się, gdy zamiast samolotu, płynęła przez Atlantyk bardziej przyjaznym dla środowiska transportem morskim. Podczas gdy nowo mianowany głos pokolenia, Mata, z koncertu, wprost do nieba, uniósł się wynajętym helikopterem. Z kolei z głośników mogliśmy usłyszeć prośbę organizatorów, by uczestnicy koncertu do domu wrócili komunikacją. Miejską. Głosy pokolenia coś nie potrafią mówić jednym, a jakże, głosem.