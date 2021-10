Tajemnica Gabby Petito nie daje spokoju. Internauci czują, że zabito jedną z nich

17 września rodzina zgłosiła jego zaginięcie. Chłopak trzy dni wcześniej ruszył z plecakiem do pobliskiego rezerwatu przyrody. Nie wrócił. Cześć osób jest przekonana, że Laundrie nie żyje, bo teren, na którym zniknął jest wyjątkowo nieprzyjazny. Innego zdania jest znany łowca głów - celebryta, który zaangażował się w sprawę. Dog the Bounty Hunter zwraca uwagę na to, że chłopak ma doświadczenie w tego typu wyprawach i wielokrotnie wybierał się na długie samotne wyprawy na amerykańskie pustkowia. Na otwartą przez niego gorącą linię miało spłynąć już niemal 3 tys. informacji dotyczących Laundriego, ale jedna wydaje się szczególnie obiecująca – ktoś zgłosił, że spotkał Briana Laudrie w Pólnocnej Karolinie niedaleko granicy z Tennessee.