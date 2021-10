Zmiany w "Mazurku Dąbrowskiego"? Owszem. Tekst hymnu Polski miałaby czekać modyfikacja, a dokładniej zamiana kolejności zwrotek (drugiej i trzeciej). Teraz ta druga miałaby zaczynać się od słów "Jak Czarniecki do Poznania…", podczas gdy wersy zaczynające się od "Przejdziem Wisłę…" zajmą jej miejsce. Byłby to powrót do źródłowej postaci tekstu z 1797 roku, którego autorem jest Józef Wybicki. Zmianę od dawna proponował "panel ekspertów"; w projekcie ustawy zapisano, że "publiczne wykonywanie hymnu RP powinno być zgodne z tekstem literackim".