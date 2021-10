Najpopularniejszy polski pisarz ostatnich kilku lat przyznał na Facebooku, że jest zaskoczony takim obrotem spraw. Jeszcze większy szok czeka zaś jego czytelników, bo "Czarna Madonna" od momentu swojej publikacji wzbudziła skrajne różne emocje. Część fanów uważa ją za najlepszą powieść w dorobku Polaka. Inni zaś uważają, że kompletnie nie sprawdził się w roli autora horrorów. Nasz recenzent był pozytywnie nastawiony do "Czarnej Madonny", ale nawet on miał uwagi m.in. co do tempa prowadzonej akcji.