Nie ma tu słynnego turnieju znanego z serii gier komputerowych. Bohaterowie dopiero się do niego przygotowują, a podczas treningów napada ich zgraja istot z innego świata. Gdzieś w tle pobrzmiewa historia wiecznego konfliktu Scorpiona i Sub-Zero. Nie fabuła jest tu jednak najważniejsza, tylko krwawe efekty specjalne i ukłony w stronę fanów oryginału - chociażby brutalne fatalities, których brakowało w wersji Paula W.S. Andersona. A jeśli już wciągniecie się w świat przedstawiony, to dzięki dodatkom na wydaniu Blu-ray możecie go dalej eksplorować i obejrzeć niewykorzystane sceny, zobaczyć analizy fragmentów, czy też materiał o tym, jak sam film powstawał.