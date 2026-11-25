Przez lata po stresującym dniu w korporacji zostawiała w sieciówkach jedną trzecią pensji, aż w końcu usiadła przed górą ubrań z metkami i zapłakała. Paulina Górska, popularyzatorka wiedzy o klimacie i autorka książki "Skonsumowani", tłumaczy, dlaczego zakupami próbujemy leczyć stres i jak odzyskać wolną wolę w świecie algorytmów oraz fałszywych promocji.

Moralizowanie, alarm, nadciągająca katastrofa. A do tego poczucie zmęczenia i bezsilności. Tak w skrócie można podsumować słuchanie i mówienie o ekologii.

Paulina Górska, dziennikarka i popularyzatorka wiedzy o klimacie, pokazuje, że nie sam temat jest problemem, lecz sposób, w jaki o nim mówimy. W swojej nowej książce “Skonsumowani” zagląda pod metki ubrań i kody kreskowe żywności, obnażając hipokryzję korporacji i prawdziwą cenę tanich zakupów.

W Magazynie Spider’sWeb+ rozmawiamy o tym, jak nie dać się konsumować algorytmom i podejmować świadome wybory bez poczucia winy.

Rozmawiamy tuż przed Black Week i Black Friday, a to dopiero przedsmak przedświątecznego szału zakupów. Czy jest coś złego w tym, że bierzemy w tym udział? W końcu chcemy obdarować bliskich, kupić coś taniej.

Jeśli kupujemy tylko dlatego, że jest promocja, a de facto nie potrzebujemy tego, co kupujemy, to ostatecznie wydajemy więcej. A dodatkowo zostajemy z czymś, czego niekoniecznie potrzebujemy.

Często chyba brakuje nam świadomości, że nie każda obniżka ceny jest okazją.

Zdecydowanie. Przez kilka lat na Instagramie publikowałam post, w którym zawsze powtarzał się napis "Nic nie kupię w Black Friday". I wiesz co? On zawsze wywoływał masę kontrowersji.

Dlaczego?

Sama mam postanowienie, aby niczego nie kupować w tym okresie, ale to dlatego, że zwyczajnie wszystko mam i niczego konkretnego nie potrzebuję. To oczywiście wynika z mojego przywileju. Mieszkam w dużym mieście, mam zasoby pozwalające zaspokajać potrzeby tu i teraz. A oburzenie wynika z tego, że nie każdy ma luksus kupowania wtedy, kiedy chce. W Polsce jest cała masa ludzi, którzy muszą czekać na promocje, żeby kupić telewizor czy sprzęt AGD. Nie robią tego, bo mają taką zachciankę, ale faktycznie obiektywnie czegoś potrzebują i czekają na obniżkę, aby kupić to taniej.

Właśnie o takie osoby pytałem na początku.

Dlatego teraz nie jestem tak radykalna. Z dzisiejszej perspektywy uważam, że korzystanie z Black Friday czy z autentycznie sensownych zniżek nie jest czymś złym. Jeśli faktycznie czegoś bardzo potrzebujemy, zadamy sobie pytanie i powiemy: "okej, ja naprawdę muszę wymienić pralkę" i akurat jest taniej, to super. Problem pojawia się wtedy, gdy kupujemy bez zastanowienia i ulegamy sztucznie wygenerowanemu poczuciu pilności, bo "za chwilę okazja przepadnie".

W książce sporo uwagi poświęcasz psychologii zakupów i mechanizmom nagrody napędzającym współczesny handel. Miałaś takie momenty, kiedy tym mechanizmom i konsumpcji ulegałaś?

Miałam bardzo wiele takich momentów, co tylko dowodzi, że jestem człowiekiem, a nie robotem czy pomnikiem antykonsumpcjonizmu. Gdy pracowałam w korporacji, miałam na tyle stresującą pracę, że w zasadzie nie było tygodnia, bym po wyjściu z biura nie poszła na zakupy. Wchodziłam do sieciówek i potrafiłam zostawić tam w miesiącu jedną trzecią pensji.

Co Ci to dawało?

Potężny zastrzyk przyjemności, której brakowało mi w ciągu wyczerpującego tygodnia pracy. Wmawiałam sobie, że nowe ubrania są kluczowe dla mojego wizerunku, ale w rzeczywistości chodziło o rozładowanie napięcia i natychmiastową nagrodę za nadgodziny i stres.

Wiele osób ma problem z uregulowaniem emocji. Jedni wracają do domu i otwierają piwo, inni aby poczuć się lepiej idą na zakupy.

Obecnie ten mechanizm szalenie mocno widać w branży beauty. Jeszcze parę lat temu drogerie nie rotowały asortymentem w takim tempie, a teraz co tydzień pojawiają się nowe linie, edycje świąteczne, walentynkowe. Półki uginają się od nowości. I ma to wpływ na nasze nawyki zakupowe.

Ostatnio Fundacja Kosmos dla Dziewczynek opublikowała raport z rozmów dziewczynkami z wieku 10–12 lat. Wynika z niego, że już u dzieci pojawia się potężne napięcie związane z rytuałami pielęgnacyjnymi. Dziesięciolatki mają po kilkanaście kosmetyków: sera, toniki, wieloetapowe kuracje. Dziesięć lat temu to było nie do pomyślenia.

Z czego to wynika?

Choćby z platform społecznościowych. Na TikToku czy Instagramie konta prowadzą ich rówieśniczki, które wszystkie te kosmetyki testują i promują. A jednocześnie tresują dzieci na dorosłe konsumentki.

Jak to wygląda?

Dziewczynki oglądają koleżankę, siostrę czy mamę, ale - co pokazuje raport - wiedzę o kosmetykach czerpią przede wszystkim z internetu m.in. z YouTube’a, Pinteresta czy od influencerek. W tych materiałach widać poranną czy wieczorną pielęgnację, często wieloetapową, testy kosmetyków, nowości, viralowe produkty. Mgiełka do twarzy, serum, krem, maseczka, płatki pod oczy w kolorowych opakowaniach, z fajną pandą na opakowaniu. I to wszystko pod hasłami "dbanie o siebie", "skincare", "relaks", "ukrywanie niedoskonałości".

Jak działa to na dziewczynki?

Dziewczynki zaczynają się zastanawiać, czy nie powinny robić tego samego, czy czegoś nie zaniedbują, czy ich skóra nie wymaga pracy nad "niedoskonałościami". Potem są pierwsze zakupy czy prezenty na urodziny od koleżanek. I wprowadzanie wieloetapowej pielęgnacji od 10. roku życia. To pokazuje, że budowanie odporności na komunikaty reklamowe jest wyzwaniem już dla dzieci - i to w nowych obszarach, dotychczas zarezerwowanych dla dorosłych.

Wrócę jeszcze na chwilę do Twojej osobistej perspektywy. Co było takim przełomowym momentem, że przestałaś zakupami rozładowywać napięcie i poprawiać sobie humor?

Momentem przełomowym była przeprowadzka do znacznie mniejszego mieszkania, gdzie miałam do dyspozycji jedną małą szafę. Kiedy wyciągnęłam wszystkie ubrania z pojemnej garderoby, zobaczyłam przed sobą potężną górę ubrań, w której mogłabym się dosłownie schować. Połowa z nich miała jeszcze metki, inne założyłam raz w życiu. Usiadłam na podłodze i po prostu zapłakałam.

Nad sobą?

Tak! Zaczęłam zastanawiać się: dlaczego to robię? W jakich stanach emocjonalnych kupuję? Co mi to daje? To był moment, w którym powiedziałam sobie, że chcę to zmienić.

Szczególnie że wchodziłam wtedy głębiej w tematykę klimatyczną i ekologiczną. Zaczynałam rozumieć realny koszt fast fashion. Zrozumiałam, że to, co robię, wpisuje się w small treats economy.

Wyjaśnij, co to takiego?

To zjawisko, które polega na tym, że żyjemy w czasach niepewności; za granicami naszego kraju toczy się wojna, ale niepewność jest też gospodarcza. Wiąże się to ze stresem, wyższymi kosztami życia. Z drugiej strony mamy rozbudzone oczekiwania konsumenckie, których wielu z nas nie może zrealizować. Rodzi to frustrację, bo nie możemy np. kupić mieszkania, co jest ważnym krokiem w życiu, więc rekompensujemy to sobie drobiazgami, drobnymi i tanimi przyjemnościami: kawą na mieście, nowym ciuchem, kolejnym kosmetykiem. Daje to złudne poczucie kontroli nad przytłaczającą rzeczywistością.

Często zresztą na kredyt.

Tak, bo coraz powszechniejsze są płatności odroczone. Kup teraz, zapłać później. Nie wszyscy rozumieją, że to piękna nazwa dla kredytu konsumenckiego. Kupujemy więc tu i teraz, czujemy ulgę, ale tylko chwilową, bo pożyczkę trzeba spłacić. Niestety przez to niektórzy wpadają w odsetki, w pętlę zadłużenia.

My ponosimy koszty konsumpcjonizmu, kupowania rzeczy nieprzemyślanych, niekoniecznie nam potrzebnych. Ale na tym nie koniec. Kto jeszcze płaci realny koszt?

Cena na metce w sklepie często nie odzwierciedla całościowego kosztu produktu. Ten koszt jest systemowo eksternalizowany, przenoszony na innych. Ponosimy go my jako konsumenci, ponoszą go społeczności w krajach Globalnego Południa, a niemal nigdy nie płacą go korporacje.

Jak to wygląda?

Widzimy to choćby w zdrowiu pracowników szwalni, w braku podstawowych norm BHP i w dewastacji środowiska naturalnego. Widzimy, jak np. w Pakistanie przy recyklingu tekstyliów młodzi ludzie regularnie tracą zdrowie lub życie w wypadkach z powodu braku procedur.

Widzimy, jak Globalna Północ, w tym Polska, zalewa Afrykę odpadami odzieżowymi. Nasz kraj jest jednym z czołowych eksporterów używanej odzieży w Unii Europejskiej. Wysyłamy tam też tony ubrań z poliestru, których nikt nie jest w stanie tam przetworzyć. Te syntetyki trafiają wprost do rzek, mórz i na nielegalne wysypiska, uwalniając mikroplastik i toksyny.

Z drugiej strony: czy my na pewno tego kosztu nie widzimy? Wielu z nas ma świadomość, jak działa fast fashion, w jakich warunkach powstają ubrania w Azji i jaki jest koszt ekologiczny sprowadzania ton plastiku z Shein czy Temu. A mimo to kupujemy. Dlaczego wiedza nie przekłada się na zmianę zachowań?

Niestety świadomość problemu nie działa jak szczepionka. Sama wiedza nie chroni przed marketingiem, który jest dziś hiperprecyzyjny, oparty na zaawansowanej psychologii behawioralnej i silnie uzależniający. Korporacje e-commerce sięgają po triki, które skłaniają nas do zakupu, który coraz mniej zależy od naszej woli.

Na przykład co robią?

Widzimy na stronach internetowych, ale też w aplikacjach, narzędzia takie jak zegary odliczające czas czy koła fortuny mające sugerować, że oto wygraliśmy wyjątkowo duży rabat i żal nie skorzystać, albo sztucznie pompowane reguły pilności dające nam do zrozumienia, że musimy kupić teraz, bo 10 osób przegląda ten produkt, a zostały tylko 2 sztuki w magazynie. Wszystko to ma wywołać w Tobie poczucie, że jesteś sprytny, że oszukałeś system i trafiłeś na niesamowity zysk, podczas gdy w rzeczywistości to system ogrywa Ciebie.

To wszystko gra na naszych najbardziej pierwotnych instynktach.

Uderzenie w najbardziej pierwotne rejestry naszego mózgu. I nawet kiedy doskonale wiesz, jak to działa od strony technicznej, twój układ nerwowy i tak reaguje na bodziec.

Ale instynkty i psychologia to jedno, a wiedza to drugie. Powinna nas chronić, ale tak nie jest. Przecież nie usuwa codziennego zmęczenia, frustracji i stresu. Możesz przeczytać dziesięć raportów o kosztach konsumpcjonizmu, śladzie węglowym itd., ale gdy wracasz wykończony po dziesięciu godzinach pracy, twoje zasoby poznawcze są na wyczerpaniu. Sięgasz po telefon i regulujesz wewnętrzne napięcie szybkim zakupem, bo aplikacja obiecuje ci natychmiastową gratyfikację przy zerowym wysiłku.

Jak platformy antyspołecznościowe mogą nas wpychać w problemy finansowe, może nawet w zakupoholizm?

Skraca się droga od emocji do wydatku. Wystarczy sięgnąć po telefon. Wcześniej scrollowałeś i raz na jakiś czas pojawiała się reklama. Teraz praktycznie każdy twórca coś sprzedaje, a jeszcze między tymi materiałami pojawiają się reklamy, lajwy z gniotkami, ubraniami i słodyczami. Płatność jest błyskawiczna, może być też odroczona. Oczywiście jeden czy dwa nieprzemyślane, spontaniczne zakupy to nie jest zakupoholizm. To utrata kontroli, kupowanie mimo szkód, wypieranie i zaniedbywanie innych spraw to red flagi. Kierunek, w jakim idą platformy algorytmiczne czy antyspołecznościowe – nazywajmy je po imieniu – to jeszcze więcej reklam i sprzedaży produktów. Instagram właśnie ogłosił w USA integrację z serwisem Amazon, dzięki czemu kwalifikujący się twórcy z USA będą mogli dołączać do 30 produktów partnerskich do postów czy reelsów. Czytaj: jako użytkownik możesz znaleźć i kupić produkt w ramach platformy, która oryginalnie miała łączyć ludzi, jeszcze szybciej.

Na tym nie koniec, bo na tychże platformach pełno jest oszustw, scamu. Sama nagłaśniałaś ten problem.

Tak. I to takich, które żerują na chęci wsparcia czy pomocy. Hasła, zdjęcia i wideo wygenerowane przez AI o zamykanym sklepie z wieloletnią tradycją, dziadku, który robi ręcznie lampki czy kapcie. Kupujemy, ale czekamy dwa tygodnie na produkt, który - jeśli w ogóle go dostaniemy - wysyłany jest z Chin, z poliestru, a koszt zwrotu przekracza cenę produktu. Po wyszukiwaniu obrazem okazuje się, że to ten sam produkt, co na chińskiej platformie zakupowej, ale z wielokrotną przebitką. Takie sklepy szybko znikają, zgłaszane zapewne na CERT NASK przez poszkodowanych konsumentów. Ale nowe powstają jak po deszczu. I reklamują się na platformach, które wszyscy znamy. Są też sklepy podszywające się pod znane marki - kopiują logo, zdjęcia czy wygląd strony. Tylko adres strony różni się jedną literą…

Jesteśmy więc, idąc za tytułem Twojej książki "Skonsumowani". Nie tylko my kupujemy rzeczy, ale to konsumpcjonizm pożera nas, co doskonale widać na przykładzie platform cyfrowych.

Z analiz Komisji Europejskiej wynika wprost, że ogromna część sklepów internetowych działających w Unii stosuje agresywne techniki manipulacyjne.

A to dopiero preludium do tego, co oferują np. chińskie aplikacje, które doprowadziły ten mechanizm do perfekcji.

Wiele polskich sklepów internetowych wcale od nich nie odstaje. Kiedy widzę praktyki, które wymieniłam, reaguję alergicznie. Stosuję natychmiastowy bojkot, kiedy widzę wyskakujące koło fortuny albo fałszywe liczniki czasu. Zamykam kartę i nigdy tam nie wracam, bo to próba żerowania na naszej naiwności.

Ale mówiąc o Chinach, trzeba zauważyć, jak zmienił się TikTok.

Jak?

Stał się on jedną wielką platformą społecznościową do zakupów. Kiedy czasem z tej aplikacji korzystam, poprzez TikTok Shop widzę, że co trzeci materiał to zawoalowana reklama prowadząca do sprzedaży. Przeglądasz wideo dla rozrywki, a jesteś nieustannie targetowany produktowo. A przecież wielu z nas spędza na tej platformie wiele godzin dziennie. Jesteśmy więc ciągle bombardowani komunikatami sprzedażowymi.

A do tego dochodzi jeszcze sztuczna inteligencja, która wynosi hiperpersonalizację na zupełnie inny poziom. Czy w świecie tak precyzyjnego profilowania zachowujemy jeszcze wolną wolę przy podejmowaniu decyzji zakupowych? Da się w ogóle przed tym obronić?

Jeszcze przed erą generatywnej AI badania na próbie 3,5 miliona użytkowników pokazywały, że profilowany przekaz podnosił klikalność o 40 procent, a konwersję zakupową o połowę. Dziś narzędzia AI pozwalają na manipulację niemal doskonałą: generowanie nieistniejących lekarzy polecających suplementy, fabrykowanie fałszywych sklepów w ułamku sekundy czy syntetyzowanie opinii idealnie trafiających w nasze bieżące lęki i nastroje.

Czy zachowujemy wolną wolę? Zostaje jej coraz mniej, bo walczymy z algorytmami dysponującymi potężniejszymi zasobami poznawczymi niż nasz biologiczny mózg. Obrona przed tym jest szalenie trudna, ale jedynym pragmatycznym narzędziem pozostaje spowolnienie reakcji.

Czyli co?

Zbudowanie bufora czasowego. Jeśli pod wpływem wideo czy reklamy czujemy gwałtowną chęć zakupu, to dajmy sobie twarde 48 godzin na wstrzymanie. Odczekajmy dwa dni. Pozwólmy, by opadły emocje i sprawdzamy na chłodno, czy ta potrzeba w ogóle istnieje bez cyfrowego stymulatora.

Rozmawiamy o kosztach i indywidualnych decyzjach, co w wielu osobach budzi poczucie winy. Czy to nie jest na rękę systemowi, że całą odpowiedzialność przerzuca się na sumienia jednostek?

Wszyscy mamy wpływ, ale nie wszyscy mamy taką samą władzę. Im większą dysponujesz władzą, tym większa spoczywa na tobie odpowiedzialność za zmianę. Błędem jest mówienie, że pojedynczy człowiek nie ma żadnego znaczenia.

Jeśli pracujesz w korporacji i odpowiadasz za projektowanie produktu, strony internetowej albo zasiadasz w zarządzie, to twój jednostkowy wybór waży znacznie więcej niż wybór konsumenta przed półką. Biznesy i korporacje nie są abstrakcyjnymi bytami z kosmosu; tworzą je konkretni ludzie podejmujący codzienne decyzje.

Myślisz, że taki człowiek w korpo może się postawić? Przecież gdy się postawi, to go zwolnią i zatrudnią kolejnego, dla którego to nie będzie problem.

Może tak być. Potrzebne są warunki, w których sprzeciw nie wymaga ryzykownego osobistego bohaterstwa, po którym można stracić pracę. Związki zawodowe, reprezentacja pracowników, wspólne zgłaszanie spraw brzmią już całkiem inaczej.

Jednocześnie podkreślam, że ułudą jest przekonanie, iż sam koszyk zakupowy uratuje planetę. Przerzucanie całej transformacji na konsumenta to wygodna strategia wielkich graczy.

Co więc możemy zrobić?

Prawdziwa siła jednostek ujawnia się wtedy, gdy zaczynamy działać wspólnotowo. Presja ma sens, ale musi być wspólna, a nie zredukowana do samotnego poczucia winy w czterech ścianach. Zamiast więc marnować energię na obsesyjne myślenie o kolejnych zakupach, powinniśmy budować relacje, społeczności i wywierać zorganizowaną presję obywatelską na polityków i biznes.

A może jest inna droga? Coraz częściej zamiast kupować na własność, opłacamy subskrypcje – od dostępu do kultury i rozrywki w streamingu, przez samochody, aż po sprzęty domowe. Czy model subskrypcyjny uczy nas minimalizmu, czy przeciwnie: rozszczelnia budżet na usługi, z których ledwo korzystamy?

Mniej własności wcale nie oznacza automatycznie mniej konsumpcji. Bardzo często oznacza po prostu więcej stałych rachunków. Kiedy podliczymy roczne koszty wszystkich platform streamingowych, aplikacji i dostępów, za które płacimy co miesiąc po kilkadziesiąt złotych, można złapać się za głowę. Niestety, w praktyce samoodnawiające się subskrypcje najczęściej drenują nasze portfele, dając złudzenie dostępu do wszystkiego, z czego w efekcie prawie nie korzystamy.

Jako społeczeństwo jesteśmy na etapie, w którym wciąż silna jest potrzeba posiadania na własność, bo to kojarzy się z bezpieczeństwem i przynajmniej teoretycznie potwierdza status społeczny. Szkoda, bo wypożyczalnie sprzętów rzadko używanych, takich jak wiertarki, kosiarki czy sprzęt remontowy, to wzorcowy kierunek zrównoważonego rozwoju.

Wielu czytelników po lekturze Twojej książki może mieć ochotę natychmiast wyrzucić połowę szafy i z dnia na dzień przewrócić swoje życie do góry nogami. Jaki jest pierwszy, najbardziej pragmatyczny krok ku odkonsumowaniu swojej codzienności?

Przede wszystkim: nie wyrzucać wszystkiego tu i teraz w emocjonalnym zrywie, bo to kolejna skrajność!

Pierwszy krok to rzetelna obserwacja samego siebie i lokalizacja miejsc, w których bezmyślnie przepalamy pieniądze. Najłatwiej zacząć choćby od tego, aby sprawdzić, jak po prostu marnujemy żywność. Kupujemy za dużo, a potem wyrzucamy.

Drugi krok?

Zróbmy sobie uczciwy rachunek sumienia z ostatnich tygodni: które zakupy były zaplanowane i realnie potrzebne, a co było jedynie kompulsywną zachcianką? Co wywołało impuls? Czy to było scrollowanie TikToka o północy i dwudziesty piąty filmik influencerki zachwalającej ten sam viralowy krem? Jeśli na naszej półce w łazience stoi dziesięć napoczętych balsamów i kremów, to od kupienia jedenastego nie staniemy się ani młodsi, ani szczęśliwsi.

Co jeszcze?

Wprowadźmy żelazną zasadę opóźnienia: 48 godzin od momentu pojawienia się zachcianki do kliknięcia "zapłać". To spowolnienie momentu zakupu może przynieść refleksję, że być może rzecz, za którą chcemy zapłacić, wcale nie jest nam potrzebna.

A może powinniśmy zacząć korzystać z „symulatorów zakupów”? Stron zaprojektowanych jako narzędzia antystresowe i wspierające walkę z kompulsywnym kupowaniem.

Kupowanie to nie tylko kliknięcie. To także oczekiwanie na kuriera, rozpakowywanie kartonu, strzał dopaminy, a zaraz potem zjazd nastroju i szukanie kolejnego bodźca. Zamiast udawać zakupy, musimy zrozumieć, jaką emocjonalną pustkę próbujemy nimi zapełnić.

Jaką rolę w odkonsumowaniu nas wszystkich powinny odegrać twarde regulacje prawne? Widzimy, że wprowadzenie opłat celnych wpłynęło na liczbę paczek zamawianych z chińskich platform. Co jeszcze musi się wydarzyć na poziomie instytucjonalnym?

Mieliśmy 3 euro cła na daną kategorię, a od listopada 2026 roku doszła opłata manipulacyjna 2 euro przy przesyłkach niskiej wartości. Z danych z trzeciego kwartału tego roku rzeczywiście widać wyraźny spadek liczby paczek wysyłanych bezpośrednio z Chin.

Czyli sukces?

Niestety, nie ma się z czego przedwcześnie cieszyć. Globalne platformy natychmiast zaadaptowały się do nowych realiów. Shein zainwestowało miliony euro w potężne centra logistyczne i magazyny w Polsce, chociażby w Kątach Wrocławskich pod Wrocławiem. W efekcie, magazynując towar bezpośrednio w naszym kraju, nie tylko skrócą czas dostawy, ale i mogą ograniczać koszty związane z bezpośrednim sprowadzaniem przesyłek o niskiej wartości.

Chcę przez to powiedzieć, że regulacje zawsze wywołują kontrreakcję korporacji, dlatego prawo musi być znacznie bardziej bezwzględne.

Nie wierzę, że samą edukacją konsumencką i budowaniem świadomości zrównoważymy miliardy euro pompowane w marketing, reklamy w wyszukiwarkach i algorytmy społecznościowe.

To co zostało?

Potrzebujemy choćby bardzo rygorystycznych, bezkompromisowych wymogów bezpieczeństwa produktów wprowadzanych do obrotu. Przy skali rzędu pięciu miliardów paczek rocznie w samej UE laboratoria nie są w stanie przebadać nawet ułamka tego towaru. Z kolei niezależne testy konsumenckie regularnie ujawniają w tych produktach niebezpieczne substancje w stężeniach przekraczających dopuszczalne limity.

Trzeba tę sytuację odwrócić. Ciężar dowodu, że produkt spełnia normy powinien spoczywać na platformie wprowadzającej towar na rynek europejski. A jeśli tak nie jest, to należy musi jej grozić bezwzględna kara finansowa.

Ale też nie jest tak, że nic nie działa i nic się nie zmienia. Są pozytywy!

Jakie?

Dla mnie takim światełkiem w tunelu, jeśli chodzi o egzekwowanie prawa w Polsce, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Działa obecnie nieporównywalnie aktywniej i skuteczniej niż jeszcze parę lat temu. Prowadzi kolejne postępowania dotyczące greenwashingu wobec gigantów e-commerce, nakłada kary za nieprawidłowe oznaczanie treści reklamowych przez influencerów. To pokazuje, że instytucje państwowe mogą być skuteczne kiedy korzystają ze swoich narzędzi. Państwo musi być skuteczne, bo dopiero wtedy korporacje zaczynają się realnie bać urzędów i nakładanych milionowych kar. Jeśli kontrola i kara są nieuchronne, to zmieniają swoje postępowanie.

Zmiana jest możliwa?

Prawdziwą zmianę na rynku zobaczymy dopiero, gdy manipulowanie konsumentem, wciskanie mu ciemnoty i fałszowanie rzeczywistości przestanie się firmom po prostu opłacać finansowo.