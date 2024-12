Najlepsze promocje na smrtwatche po Black Friday. Te zegarki kupisz taniej podczas Cyber Monday

Smartwatche i smartbandy to świetne prezenty - tak dla rodziny, znajomych, jak i ciebie samego. Urządzenia te mogą liczyć kroki, śledzić tętno i, w zależności od wybranego modelu, zapewniać szczegółowe informacje na temat zdrowia i ułatwiać dostęp do najważniejszych informacji bez potrzeby wyciągania telefonu z kieszeni lub torby.



To z kolei sprawia, że inteligentne zegarki i opaski od lat stanowią jedne z najbardziej rozchwytywanych produktów podczas tak minionego Black Friday, jak i obecnie trwającego Cyber Monday. My także o tym wiemy, wobec czego przygotowaliśmy listę wciąż dostępnych promocji na smartwatche i smartbandy - pasujących idealnie na każdą kieszeń i na każdy nadgarstek.