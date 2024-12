Szukasz tabletu? Oto najlepsze promocje na Cyber Monday 2024

Jeżeli szukasz taniego tabletu do nauki, pracy, przeglądania internetu oraz do oglądania filmów, to na początek przygody polecam LENOVO Yoga Tab 11. Ma 4 GB RAM, działa pod kontrolą Androida. Pomimo niskiej ceny ekran ma rozdzielczość 2K i obsługuje technologię Dolby Vision, co docenicie w trakcie oglądania filmów. Dzięki mocnej konstrukcji wytrzyma wiele, a wazy zaledwie 650 g.