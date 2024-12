Najlepsze promocje Cyber Monday 2024 na telewizory. Oto który model warto wybrać

W tym roku Black Friday to świetna okazja dla tych, którzy planowali wymianę telewizora. I chociaż piątkowe szaleństwo już się skończyło, to wciąż można upolować specjalne okazje podczas Cyber Monday. Najczęstszym powodem zakupu nowego modelu jest chęć posiadania większego ekranu. Dobrą wiadomością jest to, że większość promocji dotyczy dużych telewizorów.