Dostępne jest kilka różnych ofert. W ramach Plus Apple One za 90 zł miesięcznie z rabatem otrzymujemy nielimitowane rozmowy oraz wiadomości, 100 GB transferu miesięcznie oraz Apple One w wersji dla jednego użytkownika kosztujący 39,99 zł/mies. Inna opcja to Plus Apple One bez limitu GB za 120 zł miesięcznie. W tym przypadku nie ma żadnych limitów transferu danych.