„Star Wars: Outlaws” w akcji. Jak wygląda życie szmuglera w odległej galaktyce?

W dorobku tego należącego do Ubisoftu studia mamy za to strzelaniny, w tym zeszłoroczne „Avatar: Frontiers of Pandora” i obie części „Tom Clancy’s The Division”. Strzelanie z kolei do przygód przemytniczki pasuje tak samo dobrze, jak i skradanie, ale spieszę donieść, że celowania do wrogów będzie sporo i to zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie. Do tego oprócz kampanii dla jednego gracza, osadzonej fabularnie pomiędzy V i VI epizodem „Star Wars” (czyli samego Hana Solo nie spotkamy, gdyż był wtedy zamrożony w karbonicie), będziemy mieć dostęp do masy aktywności i wyzwań, gdy w skórze Kay będziemy lawirować w bezwględnym świecie pełnym kryminalistów i zbrodniczych syndykatów.