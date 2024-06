Doładowujesz telefon, tracisz oszczędności. Pojawiło się nowe groźne oszustwo

Niestety można śmiało założyć, że do "bezpiecznego i szybkiego" doładowania zachęca jedna z reklam na Facebooku. To prawdziwa plaga, a gigant niewiele robi z profilami służącymi wyłącznie do wykradania pieniędzy. W tym tygodniu znowu można było natknąć się na fałszywy konkurs z głośnikiem za 9 zł. Ten schemat powtarzany jest od miesięcy, a i tak społecznościowy moloch nie może sobie poradzić z tą praktyką przestępców.