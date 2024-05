Tu znajdziesz najlepszy prezent na Dzień Dziecka - ranking dla małych i dużych

Co jest lepsze od kupienia dziecku robota? Kupienie dziecku zestawu, dzięki któremu samodzielnie go złoży i zaprogramuje. Taką zabawę oferuje RoboMaker od Clementoni. Do dyspozycji użytkownika zostaje oddane ponad 200 części (w tym 2 silniki, 1 głośniki i czujnik podczerwieni), a gotowa konstrukcja może być programowana samodzielnie przez dziecko, dając mu szerokie pole do popisu - ale i zabawy. Bowiem Celementoni przygotowało również aplikację na smartfony i tablety, która pozwala sterować robotem lub grać z nim w gry.