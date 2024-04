Patrzysz w telefon i widzisz, gdzie już odkurzyłeś. Twój salon ci podziękuje

Do obsługi aplikacji również będzie potrzebny odpowiedni telefon – a dokładnie iPhone z czujnikiem LiDAR. Oznacza to, że opcja jest wspierana wyłącznie przez modele z dopiskiem Pro i to jeszcze nie wszystkie. Do obsługi będzie potrzebny co najmniej iPhone 12 Pro lub 12 Pro Max (oraz nowsze). Podstawowe modele iPhone'ów nie mają na pokładzie czujnika LiDAR. Specjalny uchwyt na telefon będzie dostępny w sklepach Dysona dopiero w czerwcu.