To tutaj projektuje się przyszłość motoryzacji. Trzy lata do przodu to dla nich standard

Widok mniej lub bardziej zamaskowanych prototypów - testowane są bowiem zupełnie nowe auta i obecne już na rynku, ale z nowymi rozwiązaniami - na autostradzie A1 i A2, na drogach krajowych w okolicach Poznania czy drogach lokalnych pod Kostrzynem nie powinien więc nikogo przesadnie dziwić. Prawdopodobnie pod kamuflażem kryje się to, co za jakiś czas trafi do sprzedaży. Ale to, czym to jest i jak to dokładnie działa, wiedzą głównie specjaliści z poznańskiego Działu Rozwoju VW - w końcu to oni zaprojektowali od podstaw sporą część tych nowości.