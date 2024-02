Ogromny cyberatak. Pomogły w nim trzy miliony szczoteczek do zębów

Obecnie do internetu podpięta jest nieprawdopodobnie duża ilość urządzeń - począwszy od komputerów osobistych, smartfonów i tabletów, a skończywszy na lodówkach, odkurzaczach czy czajnikach. A to z kolei tworzy ogromne możliwości tworzenia botnetów, czyli sieci urządzeń, nad którymi kontrolę przejęli cyberprzestępcy i których zadaniem jest uczestniczenie w cyberatakach, najczęściej typu DDoS.



O ile całkiem oczywiste jest wykorzystanie urządzeń posiadających tak dużą moc obliczeniową jak komputer, laptop, tablet czy smartfon, to zaskoczeniem może być wykorzystanie trzech milionów szczoteczek do zębów.