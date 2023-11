Zakaz personalizacji reklam to najgorsza zmiana na Facebooku od lat. Już nie mam po co tam wchodzić

To właśnie od lat jest moim źródłem ekscytacji i czymś, co nawet po latach mnie przyciąga do Facebooka: nie śledzenie nowości w życiu moich znajomych - od tego są Relacje czy bezpośrednie odwiedziny ich profili - ale właśnie to, że w reklamach mogę znaleźć coś nowego, co mnie zainspiruje albo pozostawi swój ślad w moich "Zapisanych". Choć zdaję sobie sprawę, że Unia Europejska prawo wprowadza dla naszego dobra, to w praktyce dla wielu jeszcze bardziej zdewaluuje już i tak tracącego wśród młodych Facebooka.