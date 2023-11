Naukowcy nie spodziewali się takich obrazów z kosmosu. Czegoś takiego jeszcze nie widzieli

Euclid to potężne oko, które może dostrzec miliardy galaktyk oddalonych nawet o 10 mld lat świetlnych. Dzięki temu teleskop stworzy trójwymiarową mapę wszechświata, pokazującą, jak zmieniał się on w czasie i jak rozwijały się w nim struktury, takie jak gromady galaktyk. Będzie to największa kosmiczna mapa 3D, jaką kiedykolwiek stworzono. Euclid wykorzysta do tego dwa instrumenty: kamerę rejestrującą światło widzialne oraz spektrometr i fotometr pracujące w podczerwieni.