Naymar niszczy Ziemię, bo chciał się popisać. Koszt jednego lotu? Tyle spalin nie wyprodukujesz przez 20 lat

Jak dużo więcej? Trudno powiedzieć dokładnie, bo nie znamy szczegółów technicznych tego samolotu, ale można spróbować oszacować. Według jednego z portali zajmujących się lotnictwem, Boeing 747-400 zużywa około 12 ton paliwa na godzinę lotu. Zakładając, że lot z Paryża do Rijadu trwa około sześciu godzin, oznacza to, że Neymar spalił około 72 ton paliwa. A to oznacza, że wyemitował około 228 ton dwutlenku węgla. To tyle, ile wyemitowałby przeciętny Polak przez ponad 20 lat.