Masz konto w jednym z tych banków? W ten weekend licz się z utrudnieniami

Santander Bank Polska zaplanował przerwę z piątku na sobotę (23/24 czerwca od godziny 23:00 do 7:00). W tym czasie nie będzie dostępu do bankowości internetowej, aplikacji mobilnej, przelewów zwykłych, przelewów natychmiastowych, płatności online przez Przelewy24 oraz BLIK. Na szczęście pozostanie dostęp do kart i bankomatów/wpłatomatów.