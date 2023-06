Rozwój mobilnych systemów doszedł do ściany? Super liche są te nowości w iOS 17 i Androidzie 14

Po super biednych nowościach w iOS 17 widać też, że druga połowa 2023 r. to najwyższy czas dla Apple'a, by zacząć realnie walczyć o nową rewolucję w technologiach konsumenckich. To zapewne jeden z ważniejszych powodów, dlaczego premiera medialna Vision Pro ma miejsce tak wcześnie przed ich premierą sklepową.