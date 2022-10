W Kaliningradzie nie ma już prawie wojska. Wszyscy trafili na front

Rosja rozpaczliwie potrzebuje ludzi do walki. Ponosząc duże straty i niepowodzenia na polu bitwy, rosyjscy generałowie rzucają do walki dosłownie wszystkich. Kaliningrad i granica z krajami bałtyckimi do niedawna były najeżone rosyjskimi żołnierzami. Teraz bazy wojskowe w tym regionie opustoszały.