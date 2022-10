Nikt ci tyle nie da, ile Apple obieca. Te zaległe nowości dla iOS 16 nadejdą do końca 2022 roku

Dynamiczne widgety i wydarzenia na żywo na ekranie blokady. Aktywny ekran blokady to jedna z największych nowości w iOS 16. Wraz z aktualizacją 16.1 twórcy zewnętrznych aplikacji będą mogli go zagospodarować przy pomocy wydarzeń na żywo. To dynamiczne widgety wyświetlające informacje w czasie rzeczywistym, nieustannie aktualizowane w oparciu o nowe dane.