Ukraińska ofensywa, która trwa już od 10 dni posuwa się powoli. Nie jest to rodzaj blitzkriegu, wojny błyskawicznej. To operacja systematycznego przełamywania pozycji wroga. Mimo to Ukraińcy korzystają z szans, a ich dowódcy i żołnierze śmiało posuwają się do przodu, gdy tylko pozwala na to sytuacja. Dzięki temu cały czas utrzymują inicjatywę.