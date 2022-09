Ukraińcy dostaną latające Javeliny. Pentagon podpisał już kontrakt na nowe drony

Wartość kontraktu to 2,2 mln dolarów i jest to zapewne zakup pierwszej serii dronów. Wcześniej USA przekazało Ukraińcom drony Switchblade 300, także produkowane przez AeroVironmemt. To mniejsza wersja bezzałogowca, wyposażona w głowicę wybuchową odpowiadająca pociskowi do granatnika 40 mm. Tamten kontrakt, z wiosny, wart był 18 mln dolarów.