Nie jest to tak efektowna strata, ale dużo bardziej kosztowna. Rosjanie stracili zaawansowany i najnowszy w ich arsenale system do walki elektronicznej. System Moskwa-1 przeznaczony jest do skanowania przestrzeni powietrznej i przesyłania uzyskanych danych do systemów Walki Elektronicznej w celu neutralizacji celów.