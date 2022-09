Ukraińcy zniszczyli niezwykle rzadkie rosyjskie T-72. To miały być gwiazdy "Olimpiady czołgów"

Rosyjska armia w akcie rozpaczy rzuca do walki coraz to dziwniejsze i rzadsze pojazdy. Ukraińcy odkryli właśnie, że udało mi się zniszczyć czołgi przeznaczone na tak zwany Biathlon czołgów. Do kolekcji zniszczonych niezwykłych egzemplarzy broni dołączył też kolejny wóz dla oddziałów miotaczy ognia.