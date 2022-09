Putin ogłosił mobilizację, która rusza natychmiast. Rosja ma 2 mln ludzi w rezerwie

Wstępem do mobilizacji była błyskawiczna zmiana prawa w Rosji, do jakiej doszło we wtorek. Rosyjski parlament niespodziewanie i w ekspresowym tempie wprowadził kary więzienia do 15 lat za różnego rodzaju unikanie służby w wojsku. Ustawa wprowadza pojęcia "mobilizacji, stanu wojennego i wojny".