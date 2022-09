Podnoszą, że zwroty to niewielki procent transakcji i że nie opłaca się to z punktu widzenia użytkownika. Nic bardziej mylnego. Też przez jakiś czas wydawało mi się, że co to jest 6 zł zwrotu, dopóki nie zobaczyłem, że wykonuję masę zakupów w internecie i te kilka — kilkanaście złotych należy przemnożyć przez dziesiątki transakcji, często na wysokie kwoty. Dla strony rezerwacyjnej Booking.com Dify przewiduje 4 proc. cashbacku, co w przypadku rezerwacji wakacji przekłada się na większy zwrot. Media Markt to 3 proc., co w przypadku zakupu iPhone'a 14 oznacza zwrot w wysokości 155 zł. Zalando Longue oferuje aż 6 proc., a najpopularniejsza polska platforma zakupowa Allegro - 2,1 proc. Po kilku miesiącach regularnych zakupów można odłożyć konkretną sumę.