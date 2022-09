W rosyjskiej armii muszą walczyć nawet ranni. Putin ma potężny problem z dezercją

W internecie już pojawiają się filmy przedstawiające niezadowolonych Rosjan, którzy buntują się przeciwko przymusowemu wcieleniu do armii. I nie są to młodzi ludzie w dużych miast, ale zwykli Rosjanie z małych miejscowości. Jeden z takich filmów zobaczycie niżej. "W 1941-15 to była wojna, teraz to jest polityka" - krzyczy jeden z mężczyzn.