Naukowcy przyćmili Słońce. Reaktor osiągnął 100 mln stopni Celsjusza

To nie jest fizyka, to jest inżynieria. Jeśli po prostu pomyślisz o tym z punktu widzenia elektrowni gazowej lub węglowej, jeśli nie miałbyś niczego, co mogłoby odprowadzić ciepło, wtedy ludzie obsługujący ją powiedzieliby 'musimy ją wyłączyć, ponieważ robi się zbyt gorąca i stopi elektrownię'. To jest ta sama sytuacja.