Ukraińcy w minutę składają haubicę i odjeżdżają. Zadają straty, pozostając nieuchwytni

Wykorzystywane przez Ukraińców haubice M777 to konstrukcje brytyjskie produkowane od 2002 roku, służące w armiach Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Australii. Główną cechą M777 jest lekkość oraz mobilność, dzięki czemu działo kalibru 155 mm może być stosowane w rozmaitych scenariuszach, także przez siły szybkiego reagowania. Masa takiej haubicy wynosi około 4000 kg, jej bazowy zasięg to 24 km, a zalecana prędkość przemieszczania wynosi do 88 km/h na drodze i 50 km/h w trudnym terenie.