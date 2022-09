Pomagasz twórcom gry, masz napis na pocisku do haubicy. My tę wojnę niestety oswoiliśmy i to jest złe

Żołnierze ukraińskiego 24. samodzielnego batalionu szturmowego zadeklarowali podpisanie trzech pocisków do obsługiwanej przez nich haubicy. Treść wybierze trzech szczęśliwców, którzy najpierw polubią post Frogwares na Twitterze oraz podadzą go dalej, a potem zostaną wylosowani. Napisy mogą być dowolne, chociaż wydawca do spółki z żołnierzami zastrzega sobie prawo do finalnej akceptacji każdej treści. Ukraińscy żołnierze wykonają potem pamiątkowe zdjęcie z takim pociskiem, a następnie… cóż, następnie poślą go w kierunku Rosjan.