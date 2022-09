Gdzieś w Polsce Amerykanie otworzyli tajne call center dla ukraińskich żołnierzy

Słynny stał się przypadek, gdy jeden z ukraińskich wojskowych dzwonił do swojego kolegi, amerykańskiego żołnierza, który był w swojej jednostce w USA, z pytaniem dotyczącym Javelina. Problem udało się rozwiązać, a po pół godziny Ukrainiec oddzwonił, że wszystko jest ok i zniszczył właśnie rosyjski czołg. Takich przypadków było zapewne więcej, co zainspirowało Amerykanów do szybkiego działania.