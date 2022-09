Widzisz marchewki na Fejsie? Uciekaj, bo wpadniesz w toksyczne miejsce

BBC nie zdołało uzyskać komentarza od Mety, właściciela Facebooka, więc my już nie próbowaliśmy. Otwartym więc pozostają pytania, co Meta zamierza zrobić z odkryciem dziennikarzy? Czy zamierza robić cokolwiek i jeśli tak, to kiedy można spodziewać się efektów? Jeżeli wierzyć cytowanej wyżej specjalistce, zadanie to jest trudniejsze, niż może się pozornie wydawać. A to oznacza, że antyszczepionkowcy mają tymczasową przepustkę na szerzenie szkodliwej propagandy.