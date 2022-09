4 Gwardyjska Kantemirowska Dywizja Pancerna i 2 Gwardyjska Tamańska Dywizja Zmechanizowana - a, co za tym idzie, cała 1 Gwardyjska Armia Pancerna, nie nadają się do dalszej walki. Zgodnie z zasadami wojskowości jednostki, które poniosły ponad 50 proc. strat, nie nadają się nawet do operacji obronnych. Tymczasem straty elitarnej armii pancernej Putina sięgają 80 proc.