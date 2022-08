Udostępnianie przesyłki w apce InPost Mobile wreszcie działa jak należy

Sami znacie to pewnie z autopsji: najpierw domownik prosi o odebranie paczki z Paczkomatu, a potem, gdy już stoicie jak te widły w gnoju pod maszyną, nie da się do niego dodzwonić (z prośbą o kod odbioru do wpisania ręcznie albo kod QR, który można potem zeskanować). Udostępnianie paczek w ramach aplikacji InPost Mobile do tej pory pozwalało jedynie śledzić cudzą przesyłkę, ale bez opcji odbioru. To się wreszcie zmieniło.