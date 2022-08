Wpuścili 16-latka za stery samolotu pasażerskiego. Wyłączył autopilota i zabił wszystkich

Wyprowadzając w stresującej sytuacji samolot z nurkowania, pierwszy oficer Piskariow przesadził i ponownie zadarł nos samolotu zdecydowanie za wysoko wprowadzając go w niemal pionowy lot do góry. Z racji tego jednak, że samolot pasażerski nie jest myśliwcem wojskowym, lot w takiej konfiguracji doprowadził wkrótce do kolejnego przeciągnięcia i wejścia w korkociąg.