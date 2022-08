Ukraińcy odpalają amerykańskie rakiety z rosyjskich MiG-ów 29. MacGyver pęka z zazdrości

Dla kogoś z boku może nie robić to większego wrażenia, ale uwierzcie mi, to jest wielka rzecz. Gdyby ktoś powiedział kilka miesięcy temu, że do wyprodukowanego w Rosji myśliwca da się podłączyć amerykańską rakietę do niszczenia obrony przeciwlotniczej, większość ekspertów wybuchłaby śmiechem.