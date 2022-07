Auć, to musiało Rosjan zaboleć. Bardzo kosztowna strata dla agresora

Podlet przeznaczony jest do wykrywania i oznaczania celów dla najnowszych rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej S-300 i S-400. Teoretycznie pozwala monitorować sytuację w powietrzu w całym regionie śledząc do 200 obiektów na odległości do 300 km i wysokości 10 km wykrywając także drony i pociski manewrujące.