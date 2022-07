Tożsamość 19-latka na dziś nie jest znana i nie zostanie podana do wiadomości publicznej - by nie narażać jego bliskich i rodziny na krwawe represje ze strony Rosjan. Opinia publiczna jednak dobrze wie, jak się nazywa - i nie dba o prawdziwe nazwisko. To Mściciel Zaporoża. Ma już na swoim koncie nie tylko Suchoje, ale i jeden pocisk manewrujący.